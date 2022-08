Köln (ots) -Dreifacher "Tatort"-Geburtstag im Westen: Mit neuen Fällen, Sendungen im WDR Fernsehen, Premieren und Aktionen vor Ort, im Radio und im Netz können "Tatort"-Fans ihre WDR-Teams aus Köln, Münster und Dortmund feiern. Die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) feiern 25-jähriges Jubiläum. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) löst mit tatkräftiger Unterstützung von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) seit 20 Jahren Fälle in Münster. Beide Teams gehören auch nach so vielen Jahren zu den erfolgreichsten der ARD-Reihe. In Dortmund, wo die Kommissar:innen Peter Faber (Jörg Hartmann), Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) auf Verbrecherjagd gehen, wird seit zehn Jahren ermittelt.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ihre Fälle aus Köln, Münster und Dortmund sind sozialkritisch, humorvoll und hochspannend. Sie haben Kultstatus, begeistern mit viel Lokalkolorit weit über Nordrhein-Westfalens Grenzen hinaus und sind in ihren Regionen echte Identitätsstifter. Mein herzlicher Dank und Glückwunsch geht an alle drei 'Tatort'-Teams.""Tatort"-Woche mit Jubiläums-Sendung und Erstausstrahlungen aus Köln und Münster im ErstenAuf diesen Herbst kann sich die "Tatort"-Community besonders freuen:Vom 20. Oktober bis 1. November 2022 gibt es im WDR Fernsehen fast jeden Abend ein Wiedersehen mit ausgewählten Fällen aus Köln, Münster und Dortmund. Mit "Spur des Blutes" zeigt Das Erste einen neuen Kölner Fall. Aus Münster kommt die Neuproduktion "Ein Freund, ein guter Freund". Darüber hinaus machen sich WDR-Reporter:innen zum Jubiläum auf den Weg, um "Das Tatort-Geheimnis" zu lüften. Sie sind unterwegs in NRW, sprechen mit Fans und den Hauptdarsteller:innen in Köln, Münster und Dortmund. Zu sehen ist die unterhaltsame Reportage im WDR Fernsehen am Samstag, 29. Oktober 2022, um 21.45 Uhr.Drei Premieren vor Publikum - und die ersten Fälle im WDR Fernsehen25 Jahre "Tatort" aus Köln - Am 5. Oktober 1997 ermittelten Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) in zum ersten Mal gemeinsam. Die Wiederholung von "Willkommen in Köln" und zwei weitere Folgen laufen am Dienstag, den 4. Oktober 2022, ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen. Den neusten und 85. Fall "Spur des Blutes" zeigt das Erste am Sonntag, den 23. Oktober 2022. Bereits am Freitag, den 21. Oktober 2022, feiert die neueste Episode Premiere auf dem Film Festival Cologne in Anwesenheit der Darsteller:innen und mit prominenten Gästen.20 Jahre "Tatort" aus Münster - Am 20. Oktober 2002 löste Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in Münster seinen ersten Fall zusammen mit dem Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). "Der dunkle Fleck" wird am Samstag, 22. Oktober, um 20.15 Uhr noch einmal im WDR Fernsehen ausgestrahlt. Das Erste zeigt den 42. Fall "Ein Freund, ein guter Freund" am Sonntag, 13. November 2022. Schon im Sommer feiert das Publikum in Münster seinen "Tatort": Die Open-Air-Premiere von "Ein Freund, ein guter Freund" im Preußenstadion wird vom WDR, Filmservice Münster.Land und Cineplex Münster organisiert. Anwesend sein werden unter anderem das Ensemble vom Münster-"Tatort" und weitere Schauspieler:innen und Crewmitglieder.10 Jahre "Tatort" aus Dortmund - Am 23. September 2012 startete mit "Alter Ego" das Team Dortmund. Genau zehn Jahre später, am 23. September 2022, um 22.15 Uhr, wird der erste Fall von Faber, Bönisch, Dalay und Kossik noch einmal im Ersten zu sehen sein. Wie es mit dem Team aus Dortmund nach dem Tod von Kommissarin Martina Bönisch weitergeht, zeigt das Erste in der Episode "Du bleibst hier" im kommenden Jahr. Das Drehbuch stammt erstmals von Jörg Hartmann, der es gemeinsam mit dem langjährigen Autor Jürgen Werner geschrieben hat. Zur Vorab-Premiere in Dortmund am Samstag, den 27. August 2022, kommen die Hauptdarsteller:innen Jörg Hartmann, Rick Okon und Stefanie Reinsperger.WDR-"Tatort"-Terminübersicht (Auswahl):Samstag, 27. AugustOpen-Air-Kino-Premiere für den "Tatort" aus Dortmund: "Du bleibst hier" - Gelände der Filmnächte DortmundDienstag, 30. AugustOpen-Air-Kino-Premiere für den "Tatort" aus Münster: "Ein Freund, ein guter Freund" - Preußenstadion MünsterFreitag, 21. OktoberKino-Premiere für den "Tatort" aus Köln: "Spur des Blutes" - Film Festival CologneSonntag, 23. OktoberErstausstrahlung "Tatort" aus Köln: "Spur des Blutes" - Das Erste, 20.15 UhrSamstag, 29. OktoberDoku "Das Tatort Geheimnis" - WDR Fernsehen, 21.45 UhrSonntag, 13. NovemberErstausstrahlung "Tatort" aus Münster: "Ein Freund, ein guter Freund" - Das Erste, 20.15 Uhr.Weitere Termine zu Wiederholungen der NRW-"Tatorte" finden Sie hier: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2022/08/_pdf/tatort_uebersicht.pdf.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de