DJ DWS erweitert mit KBAM-Allianz Geschäft in Südkorea

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Vermögensverwalter DWS will in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen KB Asset Management (KBAM) sein stark wachsendes Geschäft in dem ostasiatischen Land ausbauen. Eine jetzt geschlossene strategische Allianz der Frankfurter mit KBAM soll unter anderem dafür sorgen, dass KBAM-Anleger in ETFs der DWS-Gruppe investieren können, wie es in einer Mitteilung von DWS heißt.

Überdies will DWS für seine südkoreanischen Versicherungskunden in Kooperation mit KBAM maßgeschneiderte Portfolio- und Liability-Driven-Investment-Anlagelösungen entwickeln, wie die für Client Coverage im Asien-Pazifik-Geschäft zuständige Leiterin Vanessa Wang sagte. "Südkorea ist einer unserer wachstumsstärksten Märkte in der Region Asien-Pazifik." DWS verwaltet derzeit die Gelder von mehr als 190 Assekuranzen weltweit.

KBAM ist der Vermögensverwalter der größten südkoreanischen Finanzgruppe KB Financial Group. Die Südkoreaner wollen mit Hilfe des erweiterten ETF-Angebots ihren Marktanteil im eigenen Land erhöhen und sehen die Erweiterung zugleich als "Sprungbrett für unsere Expansion in Übersee", wie der ETF-Marketing-Chef von KBAM, Jungsub Keum, sagte.

August 25, 2022 05:05 ET (09:05 GMT)

