Heute im gabb: Um 11:34 liegt der ATX TR mit +0.79 Prozent im Plus bei 6382 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -18.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Marinomed Biotech mit +2.50% auf 61.5 Euro, dahinter FACC mit +1.92% auf 7.155 Euro und DO&CO mit +1.63% auf 77.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13253 (+0.33%, Ultimo 2021: 15884, -16.56% ytd). - News zu UBM, Immofinanz, CA Immo, Marinomed, Wienerberger, Strabag, Frequentis, Wolftank ....- 20.000 Tage, 3136,99 Rosgix-Punkte, eine gute Idee von Georg Wailand- Kurze zu EVN- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, SBO, S Immo und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 5. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Kostad, Lenzing und Marinomed- Börsegeschichte 25.8.: Extremes zu Lenzing- ...

