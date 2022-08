CTS setzte den starken Aufschwung im zweiten Quartal 2022 fort, angeführt von einem Wiederanstieg der Ticketverkäufe für Live-Veranstaltungen nach der Lockerung der COVID-19-bedingten Beschränkungen. Sowohl das Ticketing- als auch das Live-Entertainment-Segment meldeten steigende Umsatzzahlen, während das Ticketing-Volumen deutlich über dem Niveau vor der Pandemie lag. Das Management erklärte zwar weiterhin, dass es die Wachstumsaussichten des Unternehmens für den Rest des Jahres 2022 optimistisch einschätzt, verzichtete jedoch auf eine quantitative Prognose. Die Analysten von AlsterResearch finden die Erwartungen an eine anhaltende Belebung möglicherweise übertrieben, da sich die Rückkehr der von der Pandemie gebeutelten Kunden zu Live-Veranstaltungen in Zukunft wahrscheinlich normalisieren wird. In Anbetracht von Inflationssorgen, geopolitischen Spannungen und Rezessionsrisiken möchten die Experten von AlsterResearch eine abwartende Haltung einnehmen und bekräftigen daher die "Halten"-Empfehlung und dem Kursziel von 58,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





