Die Luzerner Kantonalbank hat im ersten Semester in fast allen Segmenten einen höheren Erfolg erzielt.Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im ersten Semester in fast allen Segmenten einen höheren Erfolg erzielt. Der Gewinn stagnierte auf dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr bekräftigt das Institut den bisherigen Ausblick. Der Geschäftsertrag der LUKB wuchs um 1,5 Prozent auf 289,3 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Beim Geschäftserfolg, dem Mass für die operative...

