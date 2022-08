In letzter Zeit hat sich bei der Aktie von Bayer nicht mehr allzu viel getan. Die allgemein schlechte Stimmung setzt dem Titel sichtlich zu, dazu gesellte sich das gewohnte Hintergrundrauschen um Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat. In Kürze könnte es womöglich Erfreulicheres zu hören geben.Bereits morgen beginnt ein Kongress der European Society of Cardiology, an dem auch Bayer (DE000BAY0017) teilnehmen wird. Angekündigt wurden dafür auch neue Studiendaten zu einem der größten Hoffnungsträger des Konzerns ...

