tonies hat heute Morgen die H1-Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 22 von 250 Mio. EUR Umsatz zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Dies zeigt, dass tonies Produkte in einer Kategorie anbietet, die weitgehend immun gegen das schwindende Verbrauchervertrauen ist. Allerdings sind die Margen aufgrund einer Reihe von meist makroökonomischen Einflüssen nach wie vor belastet, und der Working-Capital-Bedarf ist höher als erwartet. Die Analysten von AlsterResearch passen die Schätzungen entsprechend an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 8,30 (alt: EUR 9,50), was die Kaufempfehlung weiterhin unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/tonies%20SE





