Alleine in der Gastronomie gingen wegen der Corona-Pandemie über 15'000 Stellen verloren. Das entspricht einem Rückgang von fast zehn Prozent.Bern - Erstmals seit 2011 ist die Zahl der Unternehmen und der Beschäftigten im Jahr 2020 in der Schweiz zurückgegangen. Alleine in der Gastronomie gingen wegen der Corona-Pandemie über 15'000 Stellen verloren. Das entspricht einem Rückgang von fast zehn Prozent. Auch die Beherbergungsbranche war stark von der Pandemie betroffen. 2020 gingen dort 9900 Arbeitsplätze verloren, was einem Rückgang von...

