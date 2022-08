Das Währungspaar EUR/USD könnte eine weitere Erholung starten und in der Folge wie bereits zuvor den 10er-EMA im Wochenchart bzw. den 50er-EMA im Tageschart anlaufen. In diesem Bereich sind Erholungen in den Vormonaten weitgehend ausgelaufen, bevor dann der übergeordnete Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 1,00 USD möglich. Stopp bei 0,990 USD. Kursziel 1,020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...