Nvidia -3.71% GoetzPortfolios (PERFORMG): NVIDIA Earnings Quartalsumsatz von 6,70 Milliarden US-Dollar, 3 % mehr als vor einem Jahr Rechenzentrumsumsatz von 3,81 Milliarden US-Dollar, 61 % mehr als vor einem Jahr Vierteljährliche Rendite für die Aktionäre von 3,44 Milliarden US-Dollar NVIDIA (NASDAQ: NVDA) meldete einen Umsatz für das am 31. Juli 2022 endende zweite Quartal in Höhe von 6,70 Milliarden US-Dollar, 3 % mehr als vor einem Jahr und 19 % weniger als im Vorjahr Quartal. Der GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie für das Quartal betrug 0,26 US-Dollar, was einem Rückgang von 72 % gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 59 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Non-GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,51 US-Dollar, was einem Rückgang von ...

