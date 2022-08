In die Vermarktung an der EPEX Spot SE gehen die Flexibilitäten von 4500 mobilen Elektroautobatterien mit insgesamt 100 Megawatt Leistung. The Mobility House zufolge kann das signifikante Erlöse pro Fahrzeug ermöglichen und sogar die Kosten des Fahrstroms kompensieren.The Mobility House ist ab sofort aktives Mitglied der europäischen Strombörse EPEX Spot SE. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, will es dort die Flexibilitäten von 4500 Elektroautobatterien handeln, die zusammen über 100 Megawatt Leistung verfügen. "Da Vehicle-to-Grid-Anwendungen durch erste bidirektionale Fahrzeuge und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...