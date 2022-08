Die Aktie von Munich Re ist am Donnerstag nach einer optimistischen Analystenstudie der größte Gewinner im deutschen Leitindex DAX. Experte Darius Satkauskas vom Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods drehte sein bisher pessimistisches Votum für den Rückversicherer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro, das noch etwa elf Prozent Potenzial verspricht.Mit einem Plus von 1,6 Prozent notiert die Aktie von Munich Re derzeit bei 237,30 Euro. Damit nimmt sie im DAX vor Hannover Rück mit plus 1,5 ...

