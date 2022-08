DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.165,25 +0,5% -12,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.025,25 +0,7% -20,2% Euro-Stoxx-50 3.670,61 +0,1% -14,6% Stoxx-50 3.652,59 +0,2% -4,3% DAX 13.251,36 +0,2% -16,6% FTSE 7.483,05 +0,2% +1,2% CAC 6.386,07 -0,0% -10,7% Nikkei-225 28.479,01 +0,6% -1,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 150,80% +0,54 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,33 -0,04 +1,51 US-Rendite 10 J. 3,09 -0,02 +1,58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,78 94,89 -0,1% -0,11 +33,6% Brent/ICE 101,33 101,22 +0,1% +0,11 +36,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 308,31 292,15 +5,5% +16,16 +380,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.763,53 1.751,39 +0,7% +12,14 -3,6% Silber (Spot) 19,34 19,19 +0,8% +0,15 -17,0% Platin (Spot) 884,03 880,50 +0,4% +3,53 -8,9% Kupfer-Future 3,70 3,66 +1,0% +0,04 -16,8% YTD zu Vortagsschluss

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Stabilisierung des Vortages stellen sich Händler auf moderat steigende Kurse an der Wall Street ein. Das Zinsthema bleibt dominierend, denn das alljährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole beginnt. US-Notenbankchef Jerome Powell spricht allerdings erst am Freitag, er dürfte sich eher falkenhaft äußern, was nicht so sehr nach dem Geschmack der Aktienanleger sein dürfte. Das sei aber weitgehend eingepreist, heißt es. Marktbeobachter suchen nach Kaufargumenten und werden in China und Deutschland fündig. China hat eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Wirtschaft angekündigt. Und in Deutschland sind sowohl BIP-Daten als auch der Ifo-Geschäftsklimaindex besser als erwartet ausgefallen. Ob die Schlagzeilen aber wirklich Hoffnung für die globale Konjunktur verbreiten, bezweifeln einige Marktteilnehmer. Denn die Maßnahmen in China belegten ja gerade den trüben Zustand der chinesischen Volkswirtschaft und der Ifo in Deutschland sei das dritte Mal in Folge gesunken.

Nvidia verlieren vorbörslich 3,8 Prozent. Im zweiten Quartal erfüllte das Unternehmen die Konsensschätzungen am Markt zwar, allerdings gerade so, zugleich warnte Nvidia aber auch erneut, die kursierenden Umsatzerwartungen im laufenden Quartal wohl nicht zu erreichen.

Salesforce büßen 6,3 Prozent ein. Das Softwareunternehmen übertraf zwar mit Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen, senkte jedoch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr.

Bei Snowflake übertraf der Quartalsumsatz die Erwartungen deutlich, zudem fiel der Ausblick - obgleich laut dem Unternehmen konservativ - positiv aus. Die Aktie schießt um 17,4 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Siemens Gamesa Renewable Energy CEO Jochen Eickholt

Verlautbarungen nach Besuch des Unternehmens

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: -0,5% gg Vq 1. Veröff.: -0,9% gg Vq 1. Quartal: -1,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +8,7% gg Vq 1. Veröff.: +8,7% gg Vq 1. Quartal: +8,2% gg Vq Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 255.000 zuvor: 250.000 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -3,1 Punkte zuvor: -2,8 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Stützend wirken ein besseres deutsches BIP und der Ifo-Index - beiden Daten fallen besser als befürchtet aus. Auch in den USA wird am Nachmittag nun auf eine Aufwärtsrevision des BIP gehofft. Eine dauerhafte Erholungsrally dürften aber selbst bessere Daten nicht auslösen, meint UBS-Chefvolkswirt Paul Donovoan: Dazu steht das wichtigste Ereignis mit dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an: Mit Spannung wird auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag gewartet. Zudem dürften sich Erholungsrallys vor allem in den USA abspielen; denn in Europa sprang der Gaspreis mittlerweile über die 300-Euro-Marke und weist auf einen Kostenschock für Verbraucher hin. Der gesenkte Ausblick von Salesforce belastet SAP leicht, die Aktien fallen 1,2 Prozent. Stützend wirkt aber der Anstieg des Dollar zum Euro. Bei Hellofresh geht es um weitere 2,2 Prozent nach unten. Bei der nächsten Indexrevision steht der Verbleib im DAX in Frage. Für Aroundtown geht es nach ersten Gewinnen wieder um 0,5 Prozent abwärts. Der Immobilienkonzern hat aber dank der gestiegenen Mieteinnahmen den Gewinn gesteigert. Starke Zahlen hat CRH (+2,4%) abgeliefert. Nur einen geingen Impuls für die Aktie liefert bisher die Nachricht, dass Novartis (+0,1%) Sandoz ausgliedern will.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Uhr Mi, 18:21 % YTD EUR/USD 0,9980 +0,1% 1,0012 0,9961 -12,2% EUR/JPY 136,24 -0,3% 136,91 136,46 +4,1% EUR/CHF 0,9619 -0,2% 0,9648 1,0345 -7,3% EUR/GBP 0,8438 -0,2% 0,8455 0,8446 +0,4% USD/JPY 136,52 -0,4% 136,69 137,01 +18,6% GBP/USD 1,1826 +0,3% 1,1842 1,1793 -12,6% USD/CNH (Offshore) 6,8586 -0,2% 6,8546 6,8760 +7,9% Bitcoin BTC/USD 21.640,84 +0,3% 21.720,93 21.754,86 -53,2%

Der Euro hat die Paritätsmarke zwischenzeitlich zurückerobert. Einen Schub erhielt er von den deutschen BIP-Daten. Der später berichtete deutsche Ifo-Index fiel zwar etwas besser aus als erwartet, brachte aber keinen zusätzlichen Impuls. Volkswirte sehen Deutschland aber dennoch auf dem Weg in die Rezession, daher sinkt der Euro nun wieder.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auf breiter Front ist es an den Börsen nach oben gegangen. Dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins zum vierten Mal in Folge erhöhte und außerdem die Wachstumsprognose senkte und die Inflationsprognose erhöhte, störte am dortigen Aktienmarkt nicht - die Kurse stiegen. In Tokio stieg der Nikkei nach fünf Tagen mit Verlusten nun etwas. An der Börse in Hongkong wurde der Handel mit deutlicher Verspätung gestartet wegen einer Taifunwarnung. Dafür ging es mit dem HSI dann umso stürmischer nach oben. Treiber waren vor allem Technikaktien, deren Subindex um fast 5 Prozent zulegte. Der Stimmung half, dass Chinas Staatsrat eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt hatte. In Japan betonte derweil das dortige Notenbankmitglied Toyoaki Nakamura, dass die Zentralbank ihre starke geldpolitische Lockerung fortsetzen werde, weil die derzeitige Inflation wahrscheinlich nicht nachhaltig sein dürfte. Zu hören war aber auch von Schnäppchenkäufen nach den jüngsten Verlusten. LG Innotek stiegen in Seoul um 4,8 Prozent. Das Unternehmen soll sich einen Auftrag bei Tesla gesichert haben. In Sydney verteuerten sich Qantas um 7 Prozent. Die Fluglinie hat einen überraschenden Aktienrückkauf angekündigt. South32 (+1,4%) meldete eine Rückkehr in die Gewinnzone und kündigte höhere Ausschüttungen an. Pendal machten 8,4 Prozent gut, nachdem der Investmentexperte einer Übernahme durch den Rivalen Perpetual (-9,4%) zugestimmt hatte. City Chic knickten nach einer Ergebnisenttäuschung um 19 Prozent ein.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) kommen leicht zurück. Nachdem der Ifo-Geschäftsklimaindex nur unwesentlich gefallen ist, ist eine kleine Erholung bei den Anleihen zu beobachten. Am Mittag wird dann in das Protokoll der EZB-Sitzung im Juli geblickt. Dieses könnte nach Einschätzung von Marktstrategen interessant sein und Aufschluss über die Aussichten auf eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte im nächsten Monat geben. Ein gewisses Risiko wären Signale, die darauf hindeuteten, dass die Datenabhängigkeit auch eine stärkere Anhebung als die 50 Basispunkte beinhalten könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Delivery Hero weitet Nettoverlust in 1H deutlich aus

Delivery Hero hat unter dem Strich im ersten Halbjahr den Verlust deutlich ausgeweitet. Wie der Online-Lebensmittellieferdienst im Zwischenbericht mitteilte, betrug der den Aktionären zuzurechnende Nettoverlust 1,474 Milliarden Euro nach einem Verlust von 1,00 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Je Aktie waren es 5,64 Euro nach 4,21 Euro.

RWE baut Solarstrom-Geschäft durch Zukauf in Polen aus

Der Energiekonzern RWE verstärkt sein Geschäft mit Erneuerbare Energien durch einen Zukauf in Polen. Der DAX-Konzern übernimmt den polnischen Entwickler für Photovoltaik-Projekte Alpha Solar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Deka bewertungsbedingt mit massivem Gewinnsprung

Die Dekabank hat den Gewinn im ersten Halbjahr fast verdreifacht. Das sogenannte Wirtschaftliche Ergebnis kletterte auf 971 Millionen Euro von 343 Millionen im Vorjahr und übertraf damit das Jahresziel von etwa 550 Millionen Euro deutlich. Neben einer guten Geschäftsentwicklung waren dafür vor allem positive Bewertungseffekte der Credit Spreads verantwortlich, die für die Bewertung der eigenen Emissionen herangezogen werden, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen erklärte. Vor Bewertungseffekten verbuchte die Dekabank ein Wirtschaftliches Ergebnis von 556 Millionen Euro.

DWS erweitert mit KBAM-Allianz Geschäft in Südkorea

Der deutsche Vermögensverwalter DWS will in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen KB Asset Management (KBAM) sein stark wachsendes Geschäft in dem ostasiatischen Land ausbauen. Eine jetzt geschlossene strategische Allianz der Frankfurter mit KBAM soll unter anderem dafür sorgen, dass KBAM-Anleger in ETFs der DWS-Gruppe investieren können, wie es in einer Mitteilung von DWS heißt.

Evotec erwirbt Central Glass Germany für 1 Euro

Evotec verstärkt sich über eine kleine Akquisition im Bereich klinische und kommerzielle Wirkstoffproduktion. Wie der Hamburger MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, erwirbt er die Central Glass Germany GmbH vom japanischen Chemieunternehmen Central Glass Co. Ltd. Der Kaufpreis beträgt 1 Euro, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.

Fielmann reduziert 2Q-Nettogewinn um ein Viertel

Fielmann hat im zweiten Quartal unter dem Strich den Gewinn um ein Viertel reduziert. Bei einer moderaten Umsatzsteigerung machten sich höhere Kosten unter anderem für Material und Personal bemerkbar.

Stada wächst deutlich profitabel - Schub von Sanofi-Produkten

Stada ist im ersten Halbjahr deutlich profitabel gewachsen. Der von Finanzinvestoren geführte Arzneimittelkonzern veröffentlichte ein um Währungsschwankungen und Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 386,5 Millionen Euro - ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 21,9 Prozent - 1,5 Punkte mehr als im Vorjahr.

Astrazeneca erhält für Krebs-Medikament Zulassung in Japan

Die Astrazeneca plc hat für das Krebsmedikament Lynparza nach positiven Phase-3-Ergebnissen in Japan eine Zulassung für die Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium erhalten.

Texas setzt Blackrock, UBS und BNP Paribas auf schwarze Liste

Der US-Bundesstaat Texas hat eine Reihe von Finanzunternehmen und Fonds wegen angeblichen Boykotts der Industrie für fossile Brennstoffe auf eine schwarze Liste gesetzt. Die texanische Steueraufsicht (Texas Comptroller of Public Accounts) in Person von Glenn Hegar veröffentlichte am Mittwoch eine Liste von 10 Finanzunternehmen und fast 350 Investmentfonds, darunter auch Blackrock, UBS Group und BNP Paribas.

CRH profitiert von starker Nachfrage und hebt Prognose an

Der irische Baustoffkonzern CRH hat im ersten Halbjahr von positiver Nachfrage und geschäftlichen Fortschritten in Nordamerika und Europa profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert. Auch in der zweiten Jahreshälfte will das Unternehmen mehr verdienen als im Vorjahr.

Fortum schreibt wegen Uniper Verlust von 7,9 Mrd EUR

Der finnische Energieversorger Fortum hat im ersten Halbjahr einen kräftigen Verlust verbucht. Belastet wurde das Ergebnis vor allem von den heftigen Verlusten der deutschen Tochter Uniper.

IPO/Novartis will Sandoz abspalten und an die Börse bringen

Novartis will seine Generika- und Biosimilars-Division Sandoz ausgliedern und als eigenständiges Unternehmen in der Schweiz an die Börse bringen. Dieser Schritt soll es Novartis ermöglichen, sich auf die Entwicklung neuer Medikamente zu konzentrieren.

Rolls-Royce-gestützte Reaction Engines plant London IPO - Medien

Das britische Luft- und Raumfahrtunternehmen Reaction Engines plant nach einem Bericht von Sky News einen Börsengang in London, womöglich schon 2024. Angestrebt werde dabei eine Bewertung von 1 bis 2 Milliarden Pfund, zitiert der Sender aus einer Investorenpräsentation. Den Anteilseignern habe Reaction Engines angekündigt, man werde in etwa 18 Monaten Geld einsammeln, um den Weg für eine öffentliche Platzierung von Aktien zu ebnen, berichtet Sky News weiter.

Veolia muss aus Wettbewerbsgründen drei britische Geschäfte abgeben

Veolia Environnement muss sich im Zuge der Übernahme von Suez von drei seiner Geschäftsbereiche im Vereinigten Königreich trennen. Die britische Kartellbehörde CMA äußerte nach einer Untersuchung wettbewerbsrechtliche Bedenken.

Sammel-Schadenersatzklage gegen Unitedhealth nun um CFO erweitert

Eine Schadenersatz-Sammelklage gegen den US-Krankenversicherer Unitedhealth ist nun um eine Klage gegen Finanzchef John Rex erweitert worden. Wie aus der am Mittwoch eingereichten Klage hervorgeht, wird dem CFO vorgeworfen, er habe Geschäftsinteressen in den Vordergrund gestellt und Informationen darüber, dass der betriebliche Altersvorsorgeplan des Unternehmens aus Zielfonds mit schlechter Performance bestand, ignoriert. Damit habe Rex seine Sorgfaltspflicht gegen über den Teilnehmern des Altersvorsorgeplans verletzt und dazu beigetragen, dass diese mehr als 100 Millionen US-Dollar an Altersvorsorge verloren.

Sony erhöht Preisempfehlung für Playstation 5 - nicht in den USA

Sony will seine unverbindliche Preisempfehlung für seine Playstation 5 in verschiedenen Märkten weltweit erhöhen - allerdings nicht in den USA. Mit diesem Schritt reagiert der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern nach eigenen Angaben auf die aktuelle Kosteninflation sowie ungünstige Währungstrends.

