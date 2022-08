Tokyo (ots/PRNewswire) -Nippon Express (Middle East) L.L.C. (im Folgenden "NX Middle East"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat mit Wirkung vom 29. Juni die Zertifizierung nach ISO 45001:2018 für seine Managementsysteme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erhalten.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202208225337-O1-Riz6Hi3EDie Nippon Express Group strebt eine ISO-Zertifizierung an, weil sie sich verpflichtet hat, die Qualität ihrer Abläufe aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dies ist ein nützliches Mittel, um die nachhaltige Entwicklung der Gruppe zu gewährleisten und ihre Leistung zu verbessern, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.NX Middle East war bestrebt, die Zertifizierung nach ISO 45001:2018 zu erlangen, um ein System zu schaffen, mit dem alle an den Geschäftsaktivitäten beteiligten Mitarbeiter beruhigt arbeiten können, indem sie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld schaffen und das Risiko arbeitsbedingter Arbeitsunfälle verringern.Die Nippon Express Group wird ihr Geschäftswachstum gemeinsam mit ihren Stakeholdern fortsetzen, basierend auf ihren unveränderlichen Werten Sicherheit, Compliance und Qualität und in Übereinstimmung mit ihrer Unternehmensphilosophie, die Gesellschaft durch Logistik voranzubringen.Einzelheiten zur Zertifizierung nach ISO 45001:2018- Name der Organisation: Nippon Express (Middle East) L.L.C.- Datum der Zertifizierung: 29. Juni 2022- Zertifizierungsstandard: ISO 45001:2018- Zertifizierte Unternehmen: Logistik- und Speditionsunternehmen- Bescheinigende Stelle: ARS Assessment Private LimitedWebsite von Nippon Express https://www.nipponexpress.com/Der offizielle LinkedIn-Account der Nippon Express Group https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya oder (Frau) Yuriko Motoki,Abteilung Unternehmenskommunikation,NIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC.,Tel: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/5305440