2022 wird, Stand jetzt, nicht als Lieblingsjahr der Investoren in die Annalen eingehen. Aktien? Minus. Bitcoin? Minus. Gold? Minus. Einzig der Ölpreis und einige Industriemetalle notieren seit Jahresanfang im Plus.Allerdings gab es auch in diesem Bereich seit dem Frühjahr eher schwächere Kurse. Ein Jahr zum Vergessen? Nicht so schnell. In den vergangenen Wochen haben sich die Märkte teils erholt, der Bitcoin könnte sein Tief gesehen haben. Und auch ein schwieriges Jahr wie 2022 bringt Gewinner hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...