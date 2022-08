Klare Ansage von Daniel Wild. Angesprochen auf die schlechte Performance der beiden Portfoliogesellschaften Asknet Solutions und Bio-Gate, sagt der Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft Mountain Alliance bei seiner Präsentation auf dem Hamburger Investorentag HIT: "Ich gehe davon aus, dass beide Positionen in zwölf Monaten nicht mehr da sind." Auf Basis der aktuellen Kurse und zuletzt gemeldeten Beteiligungshöhen ... The post Mountain Alliance: Klare Ansage appeared first on Boersengefluester.

