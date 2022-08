Am Donnerstag knüpft die Aktie des deutsch-dänischen Impfstoff-Herstellers Bavarian Nordic an die Gewinne vom Vortag an. Rückenwind verleihen höhere Kursziele, die die Analysten nach der Zahlenvorlage für das erste Halbjahr vom Mittwoch ausgerufen haben. Besonders optimistisch bleibt die Nordea Bank.Das Kreditinstitut hat Bavarian Nordic auf "Buy" belassen und das Kursziel nach der Zahlenvorlage um 23 auf 493 Dänische Kronen (66,29 Euro) angehoben. Es handelt sich dabei um den höchsten Zielkurs ...

