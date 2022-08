DEUTSCHE BANK - Aktie unverändert schwach

Johannes Büttner,

Obwohl die Zinsen steigen befinden sich Bank-Aktien weiter in der Bredouille. Auch die Papiere der Deutschen Bank befinden sich dabei auf dem Rückzug. Wie lange muss nun mit einer Fortsetzung dieser Verluste gerechnet werden?

Obwohl die Zahlen des zweiten Quartals Ende Juli die Erwartungen des Marktes übertrafen, resultierten diese Neuigkeiten im Ergebnis in den letzten Wochen in keinen Kursgewinnen. Dies begründen Marktbeobachter vor allem in dem durchwachsenen Jahresausblick sowie äußerer Faktoren wie den Ukraine-Krieg. Zwar werden die Erträge durch die steigenden Zinsen angeschoben, allerdings belasten die Folgen des Ukraine-Krieges das Geschäft mit Börsengängen sowie Beratungen im Investmentbanking. Zudem ziehen Kunden wegen steigender Zinsen Finanzmittel aus Geldmarktfonds ab, womit sich auch das Geschäft bei der Vermögensverwaltung-Tochter DWS schmälert. Im großen Kontext kann sich jedoch auch die Deutsche Bank den makroökonomischen Entwicklungen nicht entziehen: Aufgrund weiterer Rezessionserwartungen stockt das Geldhaus die Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite von 75 auf 233 Mio EUR auf. Doch weitere Neuigkeiten bewegen den aktuellen Aktienkurs. Aufgrund der Nutzung des Nachrichtendienstes WhatsApp für dienstliche Themen kam es zum Eklat mit den US-Aufsichtsbehörden. Nun soll laut Kreisen eine Einigung bevorstehen, der Preis: 200 Mio EUR.

Insgesamt gelten die Aussichten bei der Deutschen Bank also durchmischt. Zwar können durch den radikalen Konzernumbau Sewings weitere positive Zahlen erwirtschaftet werden, allerdings sorgt das gegenwärtige wirtschaftliche Umfeld und vor allem die Aussichten bei Aktionären für keine Kauflaune. Und das trotz einem steigenden Zinsumfeld.

Chart: Deutsche Bank

Widerstandsmarken: 9,18 + 9,30 + 9,66 + 9,76 + 10,07 + 10,18 + 10,73 + 10,97 EUR

Unterstützungsmarken: 7,81 + 7,75 + 7,65 + 7,52 EUR

Auf der charttechnischen Seite wurde dieses fehlende Kaufinteresse erst kürzlich durch den Abpraller an der Abwärtstrendlinie und dem Widerstand bei 9,18 EUR bestätigt. Durch den Rückfall unter den EMA50 konnten die Bären nochmals Boden gut machen. Damit gelten für die Aktie prozyklische fallende Kurse innerhalb des Abwärtstrends als unverändert präferiertes Szenario. Unterstützt wird dies durch eine bärische Kreuzung der MACD-Linie, was ein Verkaufssignal andeutet. Kommt es nun zu einer Fortsetzung der Verluste, so liegt der nächste Abwärtszielbereich bei 7,52 - 7,81 EUR. Bei weiteren fallenden Kursen und einem Tagesschlusskurs unter 7,52 EUR wäre darüber hinaus eine Verlustwelle bis auf 6,75 EUR zu erwarten. Möchte man auf dieses bärische Szenario setzen, eignen sich hierfür beispielsweise die Turbo-Bear-Optionsscheine mit der WKN HB5V7L oder HB7XXU (s. Tabelle).

Dreht die Stimmung allerdings wieder ins Positive und die Abwärtstrendlinie sowie der EMA50 werden überwunden, wird damit ein Long-Signal mit den Kurszielen 9,18 - 9,30 EUR sowie 9,66 - 9,76 EUR ausgelöst.

Deutsche Bank in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.03.2022 - 25.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Deutsche Bank in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 25.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Deutsche Bank für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Bank HB8ACA 2,41 6,03 3,50 Open End Deutsche Bank HB8NCH 0,87 7,57 9,72 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2022; 13:40 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Deutsche Bank für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Bank HB5V7L 2,25 10,64 3,73 Open End Deutsche Bank HB7XXU 1,06 9,43 7,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2022; 13:42 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Deutschen Bank finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

