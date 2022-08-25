DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEMPER IDEM ANL 18/24 DE000A2LQQ43 26.08.2022 HZE/EOT
SEMPER IDEM ANL 19/25 DE000A2YPAJ3 26.08.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEMPER IDEM ANL 18/24 DE000A2LQQ43 26.08.2022 HZE/EOT
SEMPER IDEM ANL 19/25 DE000A2YPAJ3 26.08.2022 HZE/EOT
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