The Mobility House ist jetzt aktives Mitglied der europäischen Strombörse Epex Spot SE. Das Unternehmen vermarktet Flexibilitäten von 4.500 Elektroautobatterien in der Größenordnung von 100 MW. The Mobility House ist ab sofort aktives Mitglied der europäischen Strombörse Epex Spot SE. Bereits seit 2016 vermarktet das Technologieunternehmen über seine EV Aggregation Platform die Flexibilitäten von stationären (first- und second-Life) und mobilen Elektroautobatterien an den europäischen Energie- und ...

