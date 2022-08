Die Oberbank AG hat nach Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und Bawag Group AG heute ebenfalls gute Halbjahreszahlen (plus 13,6 Prozent beim Zinsergebnis!) für 2022 präsentiert. Die Banken profitieren eindeutig vom Zinsanstieg. Wobei unterm Strich wegen Abwertungen in Höhe von 37 Millionen Euro bei den selbst gehaltenen Fonds sowie bei der Beteiligung an der Voestalpine AG (21,1 ...

