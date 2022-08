Das US-BIP (2.Quartal, zweite Veröffentlichung) ist mit -0,6% etwas besser ausgefallen als erwartet (1.Veröffentlichung war -0,9%; Prognose war -0,8%) Der von der Fed stark beachtete BIP-Deflator (Preisindex des BIP) steigt um +9,0% (Prognose war +8,7%; 1.Veröffentlichung war +8,9%) Der reale persönliche Konsum liegt bei +1,5% (1.Veröffentlichung war +1,0%) The Gross Domestic Product (GDP) in the ...

