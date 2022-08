Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 152,17 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.In die neue Woche sei er in etwa auf demselben Niveau gestartet. Bis zum Montagvormittag habe er auf 152,84 Prozentpunkte zulegen können, bevor es mit ihm abwärts gegangen sei. Die Abwärtsbewegung habe den Euro-Bund-Future bis Mittwochnachmittag auf 150,02 Prozentpunkte geführt. ...

