Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Essener Energiekonzern RWE emittiert eine Anleihe (ISIN XS2523390271/ WKN A30VMU) mit Fälligkeit zum 25.08.2025, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 1,25 Milliarden Euro. RWE bezahle seinen Gläubigern einen Zinssatz von 2,5%. Die Zinsen würden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 24.08.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Moody's bewerte die Kurzfristigen Finanzschulden von RWE mit P-2. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.08.2022) (25.08.2022/alc/n/a) ...

