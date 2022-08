Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In den USA und vielen Industrieländern ist der Inflationsdruck nach wie vor hoch, auch durch die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Hinzu komme, dass Notenbanken weltweit ihre Anleihekaufprogramme beenden würden und die Wachstumsaussichten in China immer noch unsicher seien. Alles Faktoren, die sich ehemals unterstützend für Schwellenländer ausgewirkt hätten, sich jetzt jedoch ins Gegenteil verkehren würden, sage Thilo Wolf, Deutschlandchef von BNY Mellon Investment Management. ...

