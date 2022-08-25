DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KONDOR FINAN 19/24 XS2027394233 BAW/UFN
KONDOR FINAN 19/26 REGS XS2077601610 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KONDOR FINAN 19/24 XS2027394233 BAW/UFN
KONDOR FINAN 19/26 REGS XS2077601610 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de