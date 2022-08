Mit viel Vorschusslorbeeren startet Nordex in den heutigen Handel. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit verteuert sich das Papier auf nun 10,22 EUR. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nordex, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund neun Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 11,10 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Investoren, die für Nordex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...