Partystimmung bei Draftkings-Aktionären. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 17,92 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwanzig Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 21,45 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...