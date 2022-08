Halle (ots) -



Die eigentlichen Herausforderungen kommen erst noch. Vor allem die Gas-Krise hat das Potenzial, die deutsche Volkswirtschaft in die Rezession zu stürzen. Wenn der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn zudreht, bricht das deutsche Bruttoinlandsprodukt ein.



Auch sonst wird es schwierig. Die USA stehen an der Schwelle zur Rezession. In den meisten Ländern Osteuropas ist die Stimmung ebenfalls düster. Und auch China fällt als Motor für die deutsche Konjunktur aus. Vor Deutschland und seinen Unternehmen liegen harte Monate, vielleicht Jahre. Und trotzdem liegt in der Krise auch die Chance, dass die Wirtschaft robuster aus ihr herauskommt, als sie hineingegangen ist.



