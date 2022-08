Düsseldorf (ots) -HONOR, Anbieter smarter Technologien, stellt heute mit dem HONOR X8 5G das neueste Mitglied der HONOR X-Serie vor. Das HONOR X8 5G bringt alles mit, um die Ansprüche der Mobile-First-Generation zu erfüllen und ermöglicht dank 5G-Technologie jederzeit einen schnellen Zugang ins Internet. Die HONOR X-Serie steht für die Einstiegsklasse der HONOR-Smartphones. Geräte der X-Serie zeichnen sich durch einen erschwinglichen Preis ohne Leistungseinbußen aus.Jetzt bringt das HONOR X8 5G den 5G-Funk in die X-Serie von HONOR, angetrieben von der Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G Mobile Platform. Hinzu kommen ein leistungsstarker 5000-mAh-Akku, die fortschrittliche Speichertechnologie HONOR RAM Turbo sowie eine Reihe smarter und praktischer Features.Starke 5G Performance trifft gut durchdachte User ExperienceFür schnelle und effiziente 5G-Leistung und Verbindung auch bei ausgedehnter Multimedianutzung sorgt die Qualcomm Snapdragon 680 Mobile Platform mit 6 nm Octa-Core-Prozessor. Um mehr Anwendungen und Apps gleichzeitig reibungslos nutzen zu können, setzt das HONOR X8 5G auf die intelligente Speichererweiterungstechnologie HONOR RAM Turbo. Das Prinzip: Das Smartphone verfügt über 6 GB RAM und kann zusätzlich vom 128 GB großen internem Speicher bis zu 2 GB als virtuelle RAM-Erweiterung nutzen. Mit einer kombinierten Kapazität von 8 GB lässt sich so Einiges im Alltag parallel erledigen. Perfekt für alle, die mehr Platz für E-Mails und Dokumente, Filme, Videos sowie große Dateien benötigen.Leistungsstarker AkkuDas HONOR X8 5G ist mit einem 5000mAh-Akku ausgestattet, der mit einer vollen Ladung bis zu 20 Stunden Online-Videostreaming oder 13 Stunden Gaming ermöglicht. User, die gern unterwegs spielen oder Videos streamen, können sich auf ein weiteres Feature freuen: HONOR SuperCharge mit 22,5 W lädt das Smartphone in nur 10 Minuten Ladezeit genug auf, um 3 Stunden lang Online-Videos oder Spiele zu genießen.Stylishes DesignDas HONOR X8 5G überzeugt auch in puncto Design. Mit seinen eleganten flachen Kanten und abgerundeten Ecken in einem 7,45 mm schmalen Gehäuse liegt das Smartphone angenehm in der Hand und passt mühelos in kleine Handtaschen und Hosentaschen. Mit schlanken 177 g ist das HONOR X8 5G zudem ein echtes Leichtgewicht und auch beim längeren Genuss von Videos oder beim Spielen angenehm leicht und entspannt bedienbar.Ein weiterer Pluspunkt für mobile Spielerlebnisse: Das Display des HONOR X8 5G macht das visuelle Erlebnis mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz besonders flüssig. Darüber hinaus sorgt der Bildschirm des HONOR X8 5G dank des eBook- und Dark-Modus dafür, dass User selbst bei langer Nutzung oder ungünstigen Sichtverhältnissen ihre Augen schonen - belegt durch die Low-Blue-Light-Zertifizierung des TÜV Rheinland.Jederzeit schöne Bilder: mit scharfen Bildern auch in der NachtDas HONOR X8 5G wartet mit einer Triple-Kamera auf, die sich aus einer Hauptkamera mit 48 Megapixel sowie einer Makrokamera und einer Tiefenkamera mit jeweils 2-Megapixel-Sensor zusammensetzt. Damit lassen sich jederzeit und überall schöne Momente hochauflösender Qualität einfangen. Auch bei Nacht kann das HONOR X8 5G punkten: Der integrierte Nachtmodus mit einem fortschrittlichen Bildalgorithmus ermöglicht allen Fotoenthusiasten auch nachts und in einer schlecht beleuchteten Umgebung scharfe Aufnahmen zu machen.Komfortable Nutzung dank optimierter SoftwareDas HONOR X8 5G vereint eine Reihe intelligenter und praktischer Features und verbessert so das gesamte Smartphone-Erlebnis. Nutzer können zum Beispiel mit einfachen Gesten einen Screenshot aufnehmen, den Bildschirm aufzeichnen oder Screenshots ganzer Seiten erstellen. Dank der Multi-Window-Funktion ist Multitasking mit mehreren offenen Fenstern im Split-Screen beim Arbeiten und Entspannen kein Problem.Preis und VerfügbarkeitDas HONOR X8 gibt es in zwei eleganten Farben: Midnight Black und Ocean Blue. Es ist ab dem 25.08.2022 zu einem Preis von 269 Euro (UVP) erhältlich.Weitere Informationen zur Neuheit gibt es unter: www.hihonor.com.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DüsseldorfE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/5305777