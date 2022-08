Vaduz (ots) -Im Rahmen der Regierungsexkursion begeben sich die fünf Mitglieder der Regierung, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter und der Regierungssekretär alljährlich auf eine gemeinsame Erkundungstour auf heimischem Boden. Der diesjährige Ausflug am Donnerstag, 25. August 2022 stand unter dem Motto "Regional, lokal & guat" und hielt für die Teilnehmenden allerlei Wissenswertes, eindrückliche Naturerlebnisse und kulinarische Genüsse bereit.Den Auftakt in einen ereignisreichen Tag bildete ein von Liechtenstein Marketing gestalteter Programmpunkt im Herzen von Vaduz. Im Liechtenstein Center wurde die Exkursionsgruppe von Verwaltungsratspräsident Christian Wolf willkommen geheissen und mit einem kleinen Frühstück verwöhnt. Daraufhin ging es zu Fuss weiter ins "Alte Kino Vaduz", wo die Organisation ihre Gäste über die laufenden Projekte in Kenntnis setzte.Auch in der weiteren Folge blieben die eigenen Füsse das bevorzugte Fortbewegungsmittel. Zunächst wartete ein Spaziergang zum Ernährungsfeld Weltacker, wo Manfred Bischof, Bürgermeister von Vaduz die Teilnehmenden der Exkursion begrüsste. Anschliessend übergab er das Wort an Rudolf Bucher (Geschäftsführer Vereinigung Bäuerlicher Organisationen in Liechtenstein, VBO), Christian Wolfinger (Vorstandsmitglied VBO) und Florian Bernardi (Klaus Büchel Anstalt), welche die Hintergründe des Weltacker-Projekts erklärten. Im Zuge dessen widmeten sie sich auch der Frage nach dem richtigen Umgang mit dem Boden und der funktionalen Bewässerung der Felder.Nach einem "Bura-Zmittag" im nahegelegenen Neufeldhof der Familie Konrad wanderten die Regierungsmitglieder und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter schliesslich via Spoerry Weiher hinauf zum Wildschloss. Dort sorgten eine Verkostung der Produkte von 32Peaks und kleine Liechtensteiner Häppchen dafür, dass auch die Rückkehr ins Tal mit ausreichend gefüllten Energiespeichern in Angriff genommen werden konnte.Ihren Ausklang fand die Regierungsexkursion 2022 bei einem Abendessen im Restaurant Torkel.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenHorst Schädler, RegierungssekretärT +423 236 60 06Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100893936