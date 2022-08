Google-Tochter Fitbit hat eine Reihe neue Smartwatches und Fitnesstracker vorgestellt. Das Topmodell, die Fitbit Sense 2, kommt neben den üblichen Fitnessfunktionen mit einigen Google-Diensten wie Google Wallet (ehemals Google Pay) und Maps. Zwei Jahre nach Ankündigung seiner Smartwatches Sense und Versa 3 legt der Hersteller eine neue Generation seiner Fitnessuhren auf. Sie kommen trotz Google-Übernahme und entsprechender Ankündigung (noch) nicht mit Googles Wear OS 3. Allerdings steckt in der Sense 2 und der Versa 4 nun eine Prise Google, was für bequemes Bezahlen und Schritt-für-Schritt-Navigation am Handgelenk sorgt. Auch den Fitnesstracker Inspire 3 hat Fitbit im Vorfeld der Ifa 2022 ...

