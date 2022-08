FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole recht ruhig geblieben. Der Dax schloss dank freundlicher US-Börsen mit moderaten Gewinnen. Eine klare Richtung hatte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf allerdings vermissen lassen. Positive Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland und China sorgen zwar für einen schwungvollen Handelsauftakt, doch ließ die Dynamik im weiteren Verlauf nach. Zeitweise wurden moderate Verluste verbucht. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent auf 13 271,96 Punkte aus dem Handel.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,05 Prozent auf 26 070,64 Zähler./ck/he

DE0008469008, DE0008467416