FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 08. September



FREITAG, DEN 26. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Geratherm Medical, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/22

08:00 DEU: Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt, Januar-Mai 2022 08:00 DEU: Wohnkostenbelastung, Mietpreise und Mieteranteil in Deutschland, 2021/Juli 2022

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 07/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Dänemark

EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Albanien



SONSTIGE TERMINE

04:00 TWN: Taiwans Außenminister Joseph Wu zu den Spannungen mit China

09:00 DEU: Sonderkonferenz der Verkehrsminister und -ministerinnen - per Video Bei der Sonderkonferenz wollen die Verkehrsminister und -ministerinnen der Bundesländer über die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Verkehrsbetriebe beraten. Zudem soll in der Videoschalte über den öffentlichen Personennahverkehr nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets gesprochen werden.

10:30 DEU: Pk Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellt Erntebericht vor

12:45 DEU: Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besuchen Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur

DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) trifft seinen schwedischen Amtskollegen Mikael Damberg und besucht den schwedischen Rentenfonds

DEU: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Dänemark. Baerbock trifft in Kopenhagen den dänischen Außenminister Jeppe Kofod. Beide wollen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Energie- und Sicherheitspolitik unterzeichnen.



DEU: Caravan Salon Düsseldorf



GBR: Energieaufsichtsbehörde Ofgem gibt Preisobergrenze für Oktober bis Dezember bekannt. Es handelt sich um den Preisdeckel für einen durchschnittlichen Haushalt. Die Behörde will die Obergrenze nun alle drei Monat aktualisieren. In Großbritannien wächst die Sorge um explodierende Energiepreise.

USA: Jackson Hole Economic Symposium (bis 27.8.22)

16:00 Rede Fed-Chef Jerome Powell "Economic Outlook"



DEU: Gamescom - Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele



MONTAG, DEN 29. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Group, Halbjahreszahlen

09:00 NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (endgültig)

08:00 SWE: BIP Q2/22

09:00 TUR: Handelsbilanz 07/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/22



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Energiepolitischer Dialog mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Konsortialtreffen des Norddeutschen Reallabors, Hamburg

CZE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister



HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 30. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: SwissBanking: Bankenbarometer 2022

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk, Zürich

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) 22:05 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen

22:15 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Best Buy, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/22 09:00 CZE: BIP Q2/22 (vorab)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/22

09:00 CHE: KOF-Konjunkturbarometer 08/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 08/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/22

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 08/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 06/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/22

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft in drei Fällen: Wann konnten Pauschalurlauber eine gebuchte Reise wegen der Corona-Pandemie kostenfrei stornieren?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verkündungstermin im Prozess um die "Spezi": Darf Paulaner sein Cola-Orangenlimo-Gemisch weiter so nennen?, München

10:30 DEU: Online-Pk mit Vorstellung des Jahresberichts 2021/22 des Bundeskartellamtes, Bonn

15:00 CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (bis 31.8.), Prag

MITTWOCH, DEN 31. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lang & Schwarz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Alstria Office Reit, außerordentliche Hauptversammlung (online) 11:00 CHE: ABB, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/22 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/22

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 07/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/22

08:45 FRA: BIP Q2/22 (endgültig)

09:00 AUT: BIP Q2/22 (endgültig)

09:00 TRK: BIP Q2/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/22

11:00 BEL: BIP Q2/22 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/22 (endgültig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: BGA Online-Pk zu wirtschaftlicher Lage und Perspektiven des deutschen Großhandels mit BGA-Präsident Jörg Jandura - vorgelegt werden auch Ergebnisse einer aktuellen BGA-Unternehmerumfrage

12:45 DEU: Jahres-Pk Gardena zur Geschäftsentwicklung, mit Vorstellung von Produktneuheiten

CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (zweiter und letzter Tag)

GBR: Zwölfter und letzter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson

DONNERSTAG, DEN 01. SEPTEMBERTERINE UNTERNEHMEN08:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 07/22

DEU: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag

USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen

USA: PKW Absatz 08/22



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 07/22

09:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/22

11:00 ITA: BIP Q2/22 (endgültig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22





FREITAG, DEN 02. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 DEU: Henkel, Pk zur Vorstellung eines neuen Waschmittel-Produktes

GBR: Lastminute.com, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Im- und Exporte 07/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Montenegro

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland



SONSTIGE TERMINE

DEU: IFA 2022 Berlin (bis 6.9.2022)





MONTAG, DEN 05. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: BMW-Pressetag "Nachhaltigkeit durch Innovation", München 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

DEU: KBA / VdA / Pkw-Zulassungszahlen 08/22



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/22 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/22

09:00 TRK: Verbraucherpreise 08/22

09:00 CHE: BIP Q2/22

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 08/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 08/22

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: IFA 2022 Berlin (bis 6.9.2022)



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen





DIENSTAG, DEN 06. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

NLD: DSM, Investor Day

NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/22

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 08/22



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: "Wirtschaft bis 2050 klimaneutral?" - 3. Deutsch-polnische Energiekonferenz der IHK Ostbrandenburg und IHK Neubrandenburg, Schwedt/Oder

GBR: Boris Johnson gibt sein Amt als Prime Minister auf, London

DEU: IFA 2022 Berlin (letzter Tag)



MITTWOCH, DEN 07. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

10:30 CHE: ABB, außerordentliche Hauptversammlung zu Spin-off Accelleron 19:00 USA: Apple, Event Vorstellung neuer Produkte



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Tod's, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/22

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 08/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/22

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/22

11:00 GRC: BIP Q2/22

11:00 EUR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/22

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

08:30 CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Prag

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft: Kann die ungarische Straßenmaut auch in Deutschland eingetrieben werden?, Karlsruhe

09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital)

09:15 DEU: Future Mobility Summit - Kongress des "Tagesspiegel" zu Chancen und Herausforderungen bei der künftigen Mobilität u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin

09:15 DEU: Berenberg-Bank-Studie nachhaltige Investments (ESG Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Paneldiskussion zur Energiewende, Frankfurt/M.

DONNERSTAG, DEN 08. SEPTEMBERTERMINE UNTERNEHMENUSA: Moderna, Research and Development Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/22

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 08/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/22

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital)

DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft" Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen

10:00 DEU: 4. Ostdeutscher Unternehmertag u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, Potsdam Thema: Fachkräftemangel trotz Digitalisierung und Corona-Pandemie

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi