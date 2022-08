Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Nettogewinn um 28 Prozent auf 220 Mio. Euro gesteigert und dabei von einem positiven Finanzergebnis von 33 Mio. Euro profitiert. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die Mieteinnahmen trotz einiger im Vorjahr und in den ersten 6 Monaten vorgenommener Verkäufe von nicht-strategischen Assets auf 121 Mio. Euro (HJ 2021: 120 Mio. Euro) leicht gestiegen. Der Portfoliobestand habe durch die Fertigstellung des Frankfurter ONE Office-Towers im Juni und wegen des Fortschritts bei weiteren Entwicklungen in Berlin deutlich auf knapp 6,5 Mrd. Euro (HJ 2021: 6,25 Mrd. Euro) zugelegt. Das FFO I Ergebnis wiederum sei aufgrund der guten operativen Performance deutlich um fast 8 Prozent auf 73,9 Mio. Euro geklettert. Die Gesellschaft habe für das Gesamtjahr ein FFO I-Ziel von über 125 Mio. Euro genannt. Dies komme laut SRC dem Niveau von 2021 (128 Mio. Euro) sehr nahe. Demnach halte der Analyst das Ziel für sehr realistisch und unter Umständen für etwas konservativ. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 42,00 Euro und bestätigt das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.08.2022, 17:35 Uhr)



