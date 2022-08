Dr. Arne Barinka ist Vorstand der RheinLand Versicherungsgruppe in Neuss. Hier ist er zuständig für Kapitalanlagen, IT und Services. Er ist ebenfalls im Vorstand des InsurLab Germany e.V.Versicherer mit GeschichteDie Geschichte der RheinLand Versicherungen mit Sitz in Neuss reicht bis in das Jahr 1880 zurück. Der Versicherer verfügt über etwa 800 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt liegt auf Lebens- und Kompositversicherung.New Work bei der RheinLandDr. Arne Barinka hat kürzlich einen Vortrag auf der InsureNXT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...