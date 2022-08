EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

EEII AG: EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2022



25.08.2022 / 18:44 CET/CEST

Ad-Hoc Information gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII 2022 - Halbjahresergebnis

Zug, 25. August, 2022

EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2022

EEII weist für das erste Halbjahr 2022 einen Verlust von CHF 6.016 Millionen aus (H1 2021: Gewinn von CHF 2.454 Millionen). Der Wert der Gazprom-ADRs - der einzigen verbleibenden Portfolioinvestition - wurde aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine im Laufe des ersten Halbjahres massiv beeinträchtigt. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien ("NAV") belief sich Ende Juni 2022 auf CHF 0,68, was einer Performance von -83 % für 1H2022 entspricht. Die Gazprom-ADRs wurden in reguläre Gazprom-Aktien umgewandelt, die an der Moskauer Börse notiert sind.



Die Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar 2022 in Verbindung mit den internationalen Sanktionen und rechtlichen Maßnahmen gegen die Russische Föderation waren unvorhersehbar und die Folgen übersteigen alle bekannten Maßnahmen. Die Handelbarkeit und der unmittelbare Zugriff auf die Gazprom-Anteile des Unternehmens wurden ausgesetzt. An der Moskauer Börse handelten die Gazprom-Aktien jedoch per 30. Juni 2022 mit einem Wert von 200 RUB, d.h. etwa $3,50, was eine faire Indikation für den Wert der Aktie darstellt.

Nach dem Bilanzstichtag wurden die Gazprom-ADRs annulliert, und EEII war in der Folge gezwungen, aber auch in der Lage, die Gazprom-ADRs in 1'485'600 russische Stammaktien der Gazprom PJSC umzutauschen. Es bleibt unklar, wie diese Aktien in Zukunft gehandelt und/oder verkauft werden können, aber zum Zeitpunkt dieser Mitteilung beläuft sich der von der Depotbank gemeldete Wert der Position auf CHF 4'358'702, was den NAV der Gesellschaft wieder auf CHF 3.23 bringt.

Der Verwaltungsrat arbeitet intensiv an einer Lösung für die Zukunft des Unternehmens und wird zeitnah über weitere Schritte informieren.

Das vollständige Halbjahresergbnis zum 30.6.2022 ist auf diesem web-link -https://www.eeii.ch/reports/2022/ einsehbar.

Weitere Informationen:

Marcus H. Bühler, CEO (Tel: +41-44-552 43 43).

EEII ist an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity) kotiert.