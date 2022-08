Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Bundesanleihen und der US T-Notes sind in den letzten Tagen kräftig gestiegen, die zehnjährigen Bunds rentieren jetzt bei 1,35% und die entsprechenden T-Notes bei 3,09%, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der Renditeanstieg passe eigentlich nicht zu der verschlechterten Stimmung an den Aktienmärkten, die in den vergangenen Tagen doch ziemlich abrupt ihre Sommerrally beendet hätten. Möglicherweise setze sich die Erkenntnis durch, dass die Inflation dauerhaft relativ hoch bleiben werde und dass hieße dauerhaft negative Realrenditen. Das mache Anleihen unattraktiver und sorge für niedrigere Kurse und höhere Nominalrenditen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...