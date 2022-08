Das 10-Zoll-Tablet Mesa Pro erweitert die Familie der robusten Tablets von Juniper Systems

BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, Aug. 25, 2022freut sich, mit der Einführung des brandneuen Mesa Pro Rugged Tablet in den Markt für robuste 10-Zoll-Tablets einzusteigen. Ausgestattet mit Intel Core-Prozessoren der 11. Generation, mit Microsoft Windows 11, Optionen zur Geräteanpassung, einem sonnenlichttauglichen 10-Zoll-Display und dem Juniper Rugged-Design wird das Mesa Pro das robusteste 10-Zoll-Tablet auf dem Markt sein. Das Mesa Pro kann ab sofort vorbestellt werden und wird ab dem vierten Quartal 2022 ausgeliefert.



"Wir freuen uns, zum ersten Mal in den Markt für robuste 10-Zoll-Tablets einzusteigen", so Darren Hellstern, Produktmanager für Mesa Pro bei Juniper Systems Inc. "Mesa Pro bietet eine starke Verarbeitungleistung, ein robustes Design für jede Umgebung und ist eine vielseitige Workstation, die sowohl im Büro als auch im Außendienst eingesetzt werden kann."

Mesa Pro-Geräte sind standardmäßig mit einem Intel Core i5-Prozessor der 11. Generation und 16 GB LPDDR4x-RAM ausgestattet. Intel Core i7- und Celeron-Versionen des Geräts sind ebenfalls erhältlich. Jede Mesa Pro-Konfiguration bietet eine hohe Leistung. Die Nutzer haben die Möglichkeit, die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Rechenleistung auszuwählen und gleichzeitig Optionen zu wählen, die ihren Budgets entsprechen.

"Zum ersten Mal bieten wir für eines unserer Geräte verschiedene Leistungsstufen an", so Hellstern. Die Bedürfnisse der Nutzer sind sehr unterschiedlich, daher war es uns wichtig, anwendungsgerechte Leistungsmerkmale anzubieten. Von der Ausführung von CAD-Programmen über die Anzeige von Konstruktionsplänen bis hin zu Kartierungs- und fahrzeugmontierten Lösungen - das Mesa Pro erfüllt die Anforderungen vieler Anwender. Wir helfen den Nutzern gerne dabei, herauszufinden, welches Leistungsniveau sie benötigen."

Das 10-Zoll-Mesa Pro ergänzt die aktuelle Mesa-Familie von 7-Zoll-Tablets. Der Aufbau der Mesa-Familie begann 2010 mit der Einführung des Mesa Rugged Notepad. Zur aktuellen Mesa-Produktreihe von Juniper Systems gehört das Mesa 3 mit Windows oder Android als Betriebssystem. Mit der Einführung des Mesa Pro sind nun sowohl ein 7-Zoll- als auch ein 10-Zoll-Mesa-Tablet erhältlich.

"Die Mesa-Geräte stehen unseren Kunden seit über einem Jahrzehnt zur Verfügung", so Simon Bowe, Geschäftsführer von Juniper Systems Limited. Wir sind stolz darauf, unsere Palette an unglaublichen Tablet-Computern um das Mesa Pro erweitern zu können, und Nutzern auf der ganzen Welt noch mehr Möglichkeiten zu bieten.

Um mehr über Mesa Pro zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseite . Juniper Systems Limited nimmt ab sofort Vorbestellungen für das Mesa Pro entgegen. Wenn Sie unter den Ersten sein möchten, die es erhalten, kontaktieren Sie uns bitte, um mehr über Preise, Anpassungen und Verfügbarkeit zu erfahren.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Vereinigtes Königreich, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern, GNSS-Empfängern und Kartierungssoftware und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Eisenbahn, Geomatik, Kartierung, Vermessung, Bauwesen, Industrie, natürliche Ressourcen, Bergbau, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41e0eccc-6bb3-4fca-af14-af43f78f43d5/de