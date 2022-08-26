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RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
26.08.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 19

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.210100 USD IE00BJXRZJ4025 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.645500 USD IE00BJXRZ273
25 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.577000 USD IE00BLRPQH31
25 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.905600 USD IE00BLRPQJ54

25 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.366700 USD		 IE00BLRPRR04

25 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.431400 USD IE00BLRPRQ96

25 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
4.550100 USD		 IE000HJV1VH3

25 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
4.106500 USD		 IE000QRNAC66

25 August 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
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