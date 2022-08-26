Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, August 19
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|6.210100 USD
|IE00BJXRZJ40
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.645500 USD
| IE00BJXRZ273
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.577000 USD
| IE00BLRPQH31
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.905600 USD
| IE00BLRPQJ54
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.366700 USD
| IE00BLRPRR04
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.431400 USD
| IE00BLRPRQ96
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
4.550100 USD
| IE000HJV1VH3
|25 August 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
4.106500 USD
| IE000QRNAC66
|25 August 2022
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