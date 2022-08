HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3278 Paul Putz ist Vermögensberater sowie Unternehmensberater mit Spezialisierung im Corporate Finance-Bereich für Unternehmen aus Russland, der DACH- und CEE-Region. Und er ist ein Urgestein an der Wiener Börse, hat in den späten 80ern als Sensalenhilfe im Börsegebäude auf der Ringstrasse fungiert. Weitere Stationen waren die GiroCredit, Eastbrokers, die Wiener Börse selbst,uvm.. Pauls aktueller Haupffokus liegt auf der Bereitstellung von Eigenkapital durch Crowdinvesting über seine Firma Danube Angels. Gerade in Funding ist hier das Projekt Felloz, eine White Label Spenden-App für Wohltätigkeitsorganisationen. Auch im Bereich der Finanzierung Erneuerbarer Energien ist Putz übrigens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...