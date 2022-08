Die Aktien von Online-Apotheken sind am Donnerstag auf neue Tiefs gefallen. Ein Händler verwies auf einen Bericht von Apotheke Adhoc. Dort hieß es, nach der Kritik am Datenschutz aus Schleswig-Holstein gebe es weitere massive Schwachstellen. Offenbar könne der DataMatrix- oder QR-Code genutzt werden, um Gesundheitsdaten fremder Personen auszulesen. Ein Problem stellten vor allem die Apps der Versandapotheken dar.Die Aktie von Zur Rose, zu der die Marke DocMorris gehört, gab in Zürich 9,4 Prozent ...

