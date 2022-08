Anleihen-Analyse der KFM - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe der Greencells GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A289YQ) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen. Das Geschäftsmodell überzeugt die KFM-Analysten vor allem durch seine "branchenbedingt gute Zukunftsfähigkeit".

Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der bis dato vorhandenen Abhängigkeit Deutschlands/Europas von russischen Energieträgern, gewinnen die erneuerbaren Energien in Europa unter großem Zeitdruck an bisher nicht gekannter (politischer/volkswirtschaftlicher) Priorität, so die Analysten, die zudem die Rentabilität des Geschäftsmodells loben. Sie verweisen aber auch darauf, dass die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens zukünftig wieder mehr gestärkt werden sollte. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 7,72% p.a. (auf Kursbasis von 96,50% am 25.08.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 09.12.2025) wird die Greencells-Anleihe weiterhin als "attraktiv" bewertet.

