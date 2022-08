DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Personalie

mVISE AG: Vorstandswechsel bei der mVISE AG - Ralf Thomas wird neuer Vorstandsvorsitzender zum 01. September 2022



26.08.2022 / 08:52 CET/CEST

Vorstandswechsel bei der mVISE AG - Ralf Thomas wird neuer Vorstandsvorsitzender zum 01. September 2022 Düsseldorf, 26.08.2022 - In der heutigen Aufsichtsratssitzung der mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: DE0006204589) hat der Aufsichtsrat der mVISE AG Herrn Ralf Thomas mit Wirkung zum 01. September 2022 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Ralf Thomas (*1967) ist langjähriger Unternehmer und aktuell Geschäftsführer der opcyc GmbH, einem Anbieter für Work-Force Management Software, sowie geschäftsführender Gesellschafter der Catinedo GmbH, einem Beratungsunternehmen für endkundenrelevante Prozesse. Vor dieser Zeit war er zwischen 2002 bis 2007 Bereichsvorstand für Unternehmensentwicklung beim größten deutschen börsennotierten BPM/BPO-Anbieter. Ralf Thomas bringt daher ein breites Spektrum an Management-Kompetenzen und unternehmerischen Erfahrungen mit. Als Vorstandsvorsitzender tritt er die Nachfolge des langjährigen Vorstandsmitglieds Manfred Götz an, der planmäßig Ende Dezember 2022 aus dem Vorstand ausscheidet. Der Vorstand der mVISE AG wird sich somit ab dem 01. Januar 2023 aus dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Thomas (Professional Services), sowie den Vorstandsmitgliedern Cedric Balzar (Finance & Administration) und Arnaud Becuwe (Sales & Marketing) zusammensetzen.

Cedric Balzar

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

