Der Dax dürfte mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Am Donnerstag, dem Tag des Beginns des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole, haben wir einen volatilen Handel gesehen. Immerhin konnte der deutsche Leitindex nach den Kursverlusten der vergangenen Tage eine technische Gegenbewegung starten. Vorbörslich sorgten sowohl die etwas besser als erwarteten BIP-Zahlen aus Deutschland ...

