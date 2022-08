Das frische Kapital soll primär genutzt werden, um das bestehende Kliniknetzwerk von 16 auf über 25 Standorte in der gesamten Schweiz auszuweiten.Winterthur - Das Medical Retail-Startup Hair & Skin mit Sitz in Winterthur hat das 1st Closing der Series-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das frische Kapital soll primär genutzt werden, um das bestehende Kliniknetzwerk von 16 auf über 25 Standorte in der gesamten Schweiz auszuweiten. Hair & Skin hat sich auf die Behandlung von Haarausfall und strapazierter Haut spezialisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...