NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Nach einigen Investorenveranstaltungen und einem Besuch des Berliner Werks sei er überzeugt, dass der Elektroauto-Hersteller mit seinem auf Ressourceneffizienz ausgerichteten Geschäftsmodell den Wandel in der Branche anführe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 19:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 19:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

