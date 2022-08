Home Depot: die Baumarktkette zeigt sich mit einer schöne Bullenflagge

Aktionär, was willst du mehr? Seit zehn Jahren Umsatz- und Gewinnzuwächse - oft zweistellig bei Home Depot (HD). Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: HD ISIN: US4370761029

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach dem Allzeithoch im Dezember des vergangenen Jahres geriet das Wertpapier der nach eigenen Angaben weltgrößten Baumarktkette unter die gleitenden Durchschnitte und befand sich über weite Teil der ersten Jahreshälfte 2022 in einem Abwärtstrend. Mit dem Tief im Juni wurde aber offenbar der Boden gefunden, der Abwärtstrend wurde gebrochen und nach dem neuen Pivot-Hoch vom 17. August erfolgte ein Rücksetzer in Form einer mustergültigen Bullenflagge mit dem Test des 50-Tagedurchschnitts am Mittwoch dieser Woche. Die Kurse stabilisierten sich zuletzt aber über der blauen Linie. Der Start einer neuen Kursrallye scheint hier durchaus möglich.

Chart vom 25.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 309.78 USD





Meine Expertenmeinung zu HD

Meinung: Sofern am Freitag die Hochs der letzten beiden Tageskerzen überschritten werden, gehen wir von einem kräftigen Bounce Richtung Norden aus. Falls das Tief vom Mittwoch unterschritten würde, müssten wir unsere grundsätzlich bullische charttechnische Meinung zu dem Wertpapier revidieren. Die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen grundsätzlich positive Stimmung am Gesamtmarkt könnte der Aktie ein positives Momentum verleihen. Uneingeschränkt positiv ist die Einschätzung der fundamentalen Kennzahlen. So waren in den vergangenen zehn Jahren stets Umsatz- und Gewinnzuwächse - oft im zweistelligen Bereich - zu verzeichnen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HD.

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.