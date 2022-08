Emittent / Herausgeber: HPS Home Power Solutions AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

HPS Home Power Solutions verabschiedet Nachhaltigkeitsstrategie und strebt Klimaneutralität bis 2026 an



26.08.2022 / 09:35 CET/CEST

Grünes Geschäftsmodell: HPS ermöglicht dezentrale und nachhaltige Energieversorgung.

Nachhaltigkeitsstrategie mit umfassenden Zielen und Maßnahmen verabschiedet.

Konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie mit Implementierung eines ESG-Councils. Berlin, 26. August 2022 - HPS Home Power Solutions (HPS), der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, hat ihre erste Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Sie enthält ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das Ziele und Maßnahmen für die nächsten vier Jahre definiert. Hierbei hat sich das Unternehmen unter anderem das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 klimaneutral zu werden. Für die weitere Stärkung des Themas Nachhaltigkeit im Unternehmen wurde ein ESG-Council (Environment, Social, Governance) eingerichtet, dem der CFO als verantwortlicher Vorstand, diverse Bereichsleitungen sowie ein neu ernannter Sustainability Manager angehören.



"Nachhaltigkeit bildet den Kern unseres täglichen Handelns. Mit unserem Ganzjahres-Stromspeicher picea ermöglichen wir privaten Eigenheimbesitzern und Unternehmen, sich ganzjährig mit Solarstrom vom eigenen Dach zu versorgen. So leisten wir einen Beitrag zur Bewältigung einer der drängendsten Aufgabe unserer Zeit - der Energiewende. Mit dem Wachstum unseres Unternehmens steigt auch unsere Verantwortung. Daher haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, in der wir uns ambitionierte Ziele setzen. Sie ist von zentraler Bedeutung für den langfristigen Unternehmenserfolg und die Zufriedenheit unserer Stakeholder", sagt Zeyad Abul-Ella, Gründer und Vorstandsvorsitzender von HPS.



Die verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie deckt fünf Handlungsfelder mit entsprechenden Zielen und operativen Maßnahmen ab: Mitarbeiter, Governance und Compliance, Umwelt und Gesellschaft, Kunden und Produkte sowie Lieferkette. Den Fortschritt bei der Zielerreichung messen wir regelmäßig mittels definierter Kennzahlen.



Nachhaltige Energieversorgung mit Energieeffizienz und Ressourcenschonung

HPS setzt Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Ressourcenschonung um. Mit dem Aufbau einer umfänglichen Umweltdatenerfassung und der Analyse von Effizienzmaßnahmen soll der eigene Energieverbrauch reduziert werden. Zudem sollen die CO 2 -Emissionen mit der Umstellung auf Grünstrom und eine nachhaltige Wärmeversorgung weiter reduziert werden. Umfassende Analysen der Ressourcennutzung sowie die Steigerung des Recycling-Anteils werden zusätzlich zur Schonung von Ressourcen beitragen. Mit dem Einbau von picea-Stromspeichern unterstützt HPS zudem Kunden bei der Vermeidung von CO 2 -Emissionen und stärkt deren dezentrale und nachhaltige Energieversorgung.



Stärkung von Governance-Strukturen

Das Unternehmen ist kürzlich dem UN Global Compact beigetreten und hat sich damit zu den zehn Prinzipien der Vereinten Nationen bekannt. Zudem hat HPS einen Verhaltenskodex und eine Antidiskriminierungsrichtlinie verabschiedet und wird die Mitarbeiter zu den Inhalten im Sinne einer wertebasierten Unternehmenskultur schulen. In diesem Jahr entwickelt HPS zudem ein umfassendes Compliance-System, das auch Richtlinien zu den Themen Korruption, Geldwäsche und Wettbewerbswidrigkeit enthalten wird.



Über die Fortschritte bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie wird HPS künftig im Rahmen eines Fortschrittsberichts jährlich berichten. Weiterführende Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie sind auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link abrufbar: https://www.homepowersolutions.de/verantwortung



Über HPS Home Power Solutions AG

HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Eigenheime, Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. Mit dem hochinnovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Nutzer können CO 2 -frei Energie erzeugen, speichern und Gebäude ganzjährig mit Strom und Wärme versorgen. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Es steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung.



Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de.



Anfragen an die HPS Home Power Solutions AG

Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations)

Tel.: +49 30 235914-704

E-Mail: nbo@homepowersolutions.de

