Im September erhöhen die Notenbanken richtungsweisend die Zinsen. Die Märkte rechnen mit straffer Gangart. Zielkonflikt von Fed und Co: die Inflation zügeln, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Von Wolfgang Ehrensberger. Die Notenbanken der USA und Europas stehen im September vor entscheidenden Zinssitzungen. Die Märkte haben sich in den vergangenen Tagen auf eine straffe Gangart der Währungshüter eingestellt, wenn die EZB am 8. und insbesondere die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...